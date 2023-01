Silves Runners promove participação no Algarve Xtreme Trail

O grupo Silves Runners está a incentivar os munícipes a treinarem com o coletivo para se prepararem, em conjunto, para a prova Algarve Xtreme Trail.

A Câmara Municipal de Silves, através do Centro de Marcha e Corrida de Silves – Silves Runners, está a promover a participação dos munícipes do concelho na prova regional Algarve Xtreme Trail, que terá lugar a 29 de janeiro, em Querença, concelho de Loulé.

Tratam-se de três provas, Trail Longo de 28 km (quilómetros), Trail Curto de 16 km e Caminhada de 10 km.

Em qualquer uma das opções, à escolha dos participantes, os munícipes podem treinar com o grupo Silves Runners, através de caminhadas e corrida regular semanal, sempre em contacto com a natureza, de forma «a superarem-se expetativas», segundo a autarquia, nesta prova do calendário da Taça Alengarve Trail.

Os interessados em participar na prova, podem fazer a sua inscrição de grupo com o Silves Runners em, disponível aqui, até dia 19 de janeiro, até ser atingido o limite de vagas.

Ao inscreverem-se com o grupo Silves Runners, além da preparação física e técnica para os 28, 16 ou 10 km, os participantes têm direito ao autocarro da CMS com partida de Silves, às 07h00, ao kit de participação (t’shirt técnica e dorsal) e ao convívio após a prova, com local ainda a definir.

Recorde-se que o Algarve Xtreme Trail é uma prova nova do calendário da Taça Alengarve Trail, e, além de integrar o circuito nacional da Taça de Portugal de Trail, zona sul, insere-se ainda no Campeonato Regional de Trail Longo, da Associação de Atletismo do Algarve.

De acordo com a organização: «em Querença, está prometida muita festa, muito sobe e desce e, acima de tudo muito #lovepower. A Algarve Xtreme Trail é aquela prova que faltava para aquecer o inverno algarvio».