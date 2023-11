Silves renova galardão «Município Amigo do Desporto»

Silves também foi reconhecido como «Município Amigo do Desporto», reconhecendo a visão da autarquia em promover um estilo de vida ativo.

A Câmara Municipal de Silves participou, no passado dia 13 de novembro, numa cerimónia realizada em Portimão, na qual foi distinguida com o galardão «Município Amigo do Desporto».

O Galardão de «Município Amigo do Desporto» é um reconhecimento público de excelência nas práticas adotadas pelo município na promoção do desporto e atividade física.

Este sistema de reconhecimento destaca o compromisso da autarquia de Silves em proporcionar oportunidades de atividade física e desportiva à sua comunidade, promovendo assim um estilo de vida ativo e saudável.

O galardão reforça ainda a visão da Câmara Municipal de Silves em promover um ambiente de bem-estar e desenvolvimento sustentável para a sua comunidade.

«A autarquia orgulha-se de ser reconhecida como uma entidade que trabalha incansavelmente em prol do progresso e do bem-estar de todos os seus habitantes», afirma em comunicado de imprensa enviado à redação do barlavento.

«O município de Silves agradece a todos os trabalhadores, parceiros e cidadãos que contribuíram para este significativo reconhecimento, e reafirma o seu compromisso contínuo em servir e fortalecer a comunidade», reforça ainda a autarquia.

Recorde-se que, no Algarve, os municípios de Castro Marim e Tavira também receberam a mesma distinção de «Município Amigo do Desporto».