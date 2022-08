Silves recebeu jovens em Programa de Ocupação dos Tempos Livres

Cerca de 40 jovens tiveram a primeira experiência profissional.

O município de Silves, através do Setor de Juventude, recebeu cerca de 40 jovens no âmbito do Programa de Ocupação dos Tempos Livres (+) Verão 2022.

Esta iniciativa pretende fomentar o desenvolvimento de projetos úteis à comunidade, orientando os jovens para o desempenho de atividades ocupacionais que permitam o contacto experimental com algumas atividades profissionais.

Os jovens desenvolveram atividades em diversos serviços da autarquia, nomeadamente no Setor de Arqueologia, Jardins de Infância, Quinta Pedagógica e Biblioteca Municipal.

Esta primeira experiência profissional permitiu a aquisição de competências pessoais e sociais, contribuindo para uma ocupação saudável dos tempos livres.

No final do programa, os jovens foram presenteados com um cartão presente SONAE, para usufruírem nas diversas lojas aderentes.