Silves recebe «O Cid» no Teatro Mascarenhas Gregório

O Auditório Exterior do Teatro Mascarenhas Gregório, em Silves, será palco do espetáculo «O CID», no dia 17 de junho, às 18h00, pela companhia Gato Escaldado.

Partindo do texto de Pierre Corneille, um dos nomes maiores da dramaturgia francesa, a companhia Gato Escaldado dirige nesta produção uma comédia alucinante sobre duelos, amor e honra, que está na origem da lenda do Grande Cid.

Os ingressos têm um custo associado de 4 euros, encontrando-se já à venda os bilhetes na plataforma BOL ou num dos seguintes locais: FNAC, Worten, El Corte Inglés, CTT Correios.

A peça destina-se a maiores de 12 anos. Pode ser encontrada mais informação no Sector de Cultura da CMS, através do contacto telefónico 282 440 800, chamada para a rede fixa nacional, ou do email: cultura@cm-silves.pt.

Sinopse

Rodrigo e Ximena amam-se e querem casar-se. Mas depois de uma séria discussão entre os pais de ambos, Rodrigo vê-se obrigado a desafiar o pai de Ximena e mata-o em duelo. Agora é Ximena que tem de se vingar e corre ao rei para que condene Rodrigo à morte.

Será que estes dois apaixonados conseguirão ficar juntos ou a honra mantê-los-á afastados para sempre? Uma comédia alucinante, a partir do clássico de Corneille, sobre duelos, amor e honra que está na origem da lenda do Grande Cid.

Companhia Gato Escaldado

A companhia tem outros espetáculos a decorrer que podem ser consultados no site, entre os quais «Muito barulho por nada», «Uma história lusitana», «Matnite», «O príncipe nabo», «Alex, a agente do ambiente», «A ilha do tesouro» e «Maria, a neta de Nicolau».