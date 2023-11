Silves recebe 2,2 milhões para recuperar as Muralhas da Almedina

O município de Silves obteve financiamento não reembonsável para a recuperação e valorização das Muralhas da Almedina da cidade.

A assinatura do Contrato de Financiamento entre o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural e o município de Silves decorreu no dia 22 de novembro, na Câmara Municipal de Faro, que tem por objeto a concessão de financiamento para a realização da obra de «Conservação, Restauro e Requalificação das Muralhas e Porta da Almedina de Silves», no montante de 2 200 000,00 euros (dois milhões e duzentos mil euros).

A cerimónia teve como intervenientes Rosa Palma, presidente da Câmara Municipal de Silves, Adriana Nogueira, diretora Regional da Cultura do Algarve e João Santos, presidente da Comissão Diretiva do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural e Diretor-Geral do Património Cultural.

O financiamento obtido pelo município de Silves permite concretizar um projeto altamente significativo e estruturante para a cidade de Silves, recuperando e valorizando um monumento nacional de referência e um ex-libris para as centenas de milhares de turistas e visitantes que chegam anualmente à cidade.

Recorde que 2022, o Castelo de Silves recebeu o «Prémio 5 Estrelas Regiões», na categoria «Monumentos Nacionais», tendo sido um dos sete ícones distinguidos no Algarve. O «Prémio Cinco Estrelas Regiões» é um sistema de avaliação que mede o grau de satisfação que produtos, serviços e marcas de origem portuguesa conferem aos seus utilizadores, tendo como critérios de avaliação as cinco principais variáveis que influenciam a decisão de compra dos consumidores, como noticiou o barlavento.