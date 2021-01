Silves prolonga prazo para elaborar Plano de Pormenor da Feitoria Fenícia

Prazo foi prorrogado por mais 365 dias úteis.

A Câmara Municipal de Silves, após reunião decorrida no dia 11 de janeiro, deliberou prorrogar o prazo de elaboração do Plano de Pormenor (PP) da Feitoria Fenícia por mais 365 dias úteis. A prorrogação, que mereceu publicação em Diário da República de 25 de janeiro, tem efeitos a partir de 21 de novembro de 2020.

A concretização deste Plano de Pormenor permitirá promover a implementação de um projeto de desenvolvimento turístico – num investimento global de 50 milhões de euros, com a criação de mais de uma centena de postos de trabalho diretos – que integrará um campo de golfe de 18 buracos e uma unidade hoteleira com 700 camas.

Será desenvolvido ainda um espaço relvado para a prática desportiva (apoiado por infra-estruturas de apoio a estágios desportivos instalados no próprio hotel e em construções existentes que serão recuperadas e adaptadas ao novo uso), um percurso pedonal ao longo do Rio Arade e um espaço natural para observação de aves e educação ambiental, que integrará um conjunto de tanques que correspondem à «Tapada do Moinho do Valentim» e o próprio Moinho do Valentim, que será objeto de intervenção de reabilitação e adaptação a centro de educação ambiental.

Os interessados poderão acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos no portal do município de Silves, aqui.