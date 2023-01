Silves prepara sétima edição da mostra Capital da Laranja

Mostra Silves Capital da Laranja terá este ano a sétima edição a acontecer de 10 a 12 de fevereiro na FISSUL.

Numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Silves, a sétima Mostra Silves Capital da Laranja decorrerá nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, destacando a citricultura que se faz no concelho e os diversos agentes económicos ligados ao sector.

Sara Correia, José Cid e Mimo´s Orchestral Experience com Banda da Sociedade Filarmónica Silvense são os cabeças de cartaz desta edição, que decorrerá no espaço da zona ribeirinha junto à FISSUL.

O certame terá a sua inauguração oficial às 10h30. Além da área da citricultura, estarão presentes dezenas de expositores ligados aos vinhos, agricultura, produtos regionais, doçaria, artesanato, gastronomia, associativismo e instituições locais e regionais.

A Conferência Laranja XXI (onde especialistas debaterão temas centrais para a produção e produtores de citrinos), o Festival Internacional de Cocktails Silves da Laranja 2023 nas modalidades de After Dinner e Flairbartending, a animação musical infantil do João Violão e a conhecida Marcha dos Namorados, atividade desportiva que integra o calendário de marcha-corrida do Algarve, são outros dos pontos altos do evento.

Destacar a citricultura, os seus produtores e os assuntos que interessam para a melhoria deste sector é o grande objetivo da Mostra Silves Capital da Laranja, que teve a sua primeira edição em fevereiro de 2017.