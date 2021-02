Silves lança «centro comercial virtual» para ajudar comércio local

Projeto decorre com o mote «O Comércio de Silves num único local».

O município de Silves lançou recentemente uma campanha de promoção da sua plataforma digital de apoio ao comércio local.

A iniciativa, integrada na campanha «Compre Local, Consuma Nacional», pretende revitalizar e, em particular, incentivar as compras no comércio local do concelho, e simultaneamente facilitar o acesso ao mesmo através da disponibilização de uma ferramenta online que permita, de forma cómoda e segura, aceder a bens, produtos e serviços.

Trata-se de uma plataforma idealizada pela Câmara Municipal de Silves e concebida especificamente para que os comerciantes disponham de uma solução digital que permita aos munícipes, e ao consumidor em geral, aceder online a produtos e serviços, independentemente dos espaços físicos comerciais estarem ou não abertos, contribuindo, desta forma, para o fomento da compra no comércio do concelho e para o impulso da economia local.

Todo o site funciona de forma intuitiva, permitindo ao consumidor não só encontrar facilmente o que procura – seja através da preferência por sector ou atividade, seja pelo tipo de entrega ou por freguesia – como, também, conhecer os horários de funcionamento e o contacto direto com o estabelecimento comercial via telefone ou email.

Rosa Palma, presidente da Câmara Municipal de Silves, refere que «com esta plataforma, a Câmara Municipal pretende criar um centro comercial virtual, em que o comércio e serviços do concelho estejam representados com a sua loja, mostrando, num único local, os produtos que têm à disposição dos consumidores. A autarca reforça que «a autarquia espera que a iniciativa possa contribuir não só para o bem-estar da população, mas também para o fomento e estímulo da economia local».