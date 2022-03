Silves lamenta a morte do artista plástico Jorge Santos

Ministra da Cultura também emitiu uma nota de pesar.

O município de Silves emitiu na tarde desta segunda-feira uma nota onde manifesta o seu «profundo pesar» pela morte do artista plástico Jorge Santos no final da passada semana, aos 48 anos de idade, ele que era natural da cidade.

Jorge Santos formou-se em Artes Plásticas pela Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha. Enquanto artista plástico, o seu percurso artístico passou pela pintura, escultura, vídeo, fotografia e gravura. O seu trabalho é reconhecido não só em Portugal como no estrangeiro, integrando coleções privadas nacionais e internacionais.

Segundo o município, Jorge Santos deixa «um vasto legado de obras que perpetuarão a sua memória». O município deixa à família e aos amigos «as mais sentidas condolências».

Também Graça Fonseca, ministra da Cultura, lamentou «profundamente» a morte do artista plástico em nota de pesar.

A ministra lembra que «o artista desenvolveu uma obra profundamente atenta ao valor de luz dos objetos e, sobretudo, da expressão da natureza e da sua permanente transformação e mudança, na relação com a luz e a sombra».

«Em todas as dimensões de reconhecimento sobre as identidades do dia e da noite, a sua obra definiu uma visualidade de expressão cósmica, com recurso a fortes contrastes cromáticos, reequilibrando uma poética do desenho transformado em pintura e esta no rigor da sua margem gráfica», declarou Graça Fonseca.

A responsável governativa pela Cultura conclui, afirmando que «silhuetas de árvores, o perfil da folhagem, os limites do contorno, o fluir da natureza, mas também as relações de influência e contágio entre o exterior natural e o interior da arquitetura desenhada pelo ser humano, entre janelas, cortinas, estores, movimentos, gestos e olhares, tudo isto faz parte do trabalho artístico de Jorge Santos e do universo tão próprio e imediatamente identificável que as suas obras apresentam».