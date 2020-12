Silves: Jardim do Largo da República reabre hoje à circulação

A partir de hoje, retoma-se a circulação rodoviária em torno e nos acessos ao Jardim do Largo da República, na cidade de Silves.

A Câmara Municipal de Silves alerta os automobilistas «para as regras de trânsito criadas para o local», consubstanciadas na implementação de uma Zona de Coexistência cujo limite de velocidade é de 20 km/h, onde os peões gozam sempre de prioridade máxima, não existindo separações físicas de nível entre os espaços destinados aos diferentes modos de deslocação.

No entanto, o município explica que «por razões relacionadas com a pandemia COVID-19 e as suas consequências no funcionamento da economia, nomeadamente a dificuldade das empresas em prestar serviços, executar as encomendas e cumprir contratos, e por motivo da pesada e indescritível teia burocrática que se verifica no processo de certificação e licenciamento de instalações, apesar dos enormes esforços diários desenvolvidos pela autarquia, a importante e estruturante obra de Requalificação do Jardim do Largo da República ainda não se encontra completamente finalizada».

Assim, falta executar a colocação dos bancos, a implantação de duas estruturas de sombreamento, o funcionamento do elemento de água com nebulizadores, a replantação de arbustos, a ligação da energia elétrica na zona interior (iluminação decorativa), para além da entrada em laboração do Bar-Cafetaria e esplanada.

O município, «aos residentes, comerciantes e utentes do Jardim do Largo da República, apresenta renovadas desculpas pelos transtornos causados, sendo certo que estamos perante uma obra absolutamente necessária e fundamental para a revitalização desta parte da cidade e de todo o centro urbano».