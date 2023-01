Silves já pode implementar Estratégia de Reabilitação Urbana de Tunes

A Estratégia de Reabilitação Urbana de Tunes assenta num compromisso com a competitividade e atratividade do território, alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

A delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Tunes já foi publicada em Diário da República, através do aviso n.º 658/2023, de 11 de janeiro.

Nesse sentido, «estão reunidas as condições necessárias para a implementação da estratégia definida pelo município para a reabilitação urbana desse aglomerado», informa a Câmara Municipal de Silves.

A Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana de Tunes, segundo a autarquia, assenta num conjunto vasto de critérios.

São eles: «um compromisso para com a competitividade e atratividade do território para pessoas e atividades; promotor de um dinamismo com pendor na inovação e criatividade, articulando e reconhecendo a diversidade patrimonial, concretamente o seu potencial de aproveitamento, num contexto sustentável e requalificado ao nível do espaço público e das condições de habitabilidade, num quadro participado, inclusivo, de justiça e coesão social».

Dessa forma, «os proprietários de imóveis localizados na Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Tunes passam a poder aceder a um conjunto de apoios e benefícios fiscais, aquando da realização de intervenções urbanísticas de reabilitação urbana» dos mesmos.

Com a publicação da ARU de Tunes, também se reforçam as condições para a implementação de uma política de requalificação dos espaços públicos, equipamentos e infraestruturas no seio da mesma, a implementar pela autarquia «de forma faseada e programada», denota a autarquia.

Silves realça ainda que a Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana de Tunes se encontra alinhada com três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o ODS 7 – Energias renováveis e acessíveis, o ODS 10- reduzir as desigualdades e o ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis.

Mais informações sobre a ARU de Tunes podem ser consultadas aqui ou requisitadas através de telefone (282 440 825) ou e-mail (reabilitacao.urbana@cm-silves.pt).