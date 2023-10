Silves já inventariou e caracterizou mais de 2.200 árvores da cidade

Reconhecendo a importância do papel das árvores para o meio ambiente, Silves encontra-se a criar o inventário municipal do arvoredo urbano.

A Câmara Municipal de Silves, no âmbito dos trabalhos de inventariação do arvoredo urbano do concelho de Silves, em curso, inventariou e caracterizou, até à data, mais de 2.200 arvores em contexto urbano.

«Porque as árvores têm um papel importante na promoção da sustentabilidade do meio urbano, da amenidade climática, da fixação de carbono, do ciclo da água e da qualificação do espaço público», de acordo com a autarquia, está a proceder-se à inventariação de todo o património arbóreo municipal dos aglomerados urbanos do concelho.

O trabalho pode ser consultado e acompanhado através no website do município, disponível aqui.

O inventário municipal do arvoredo urbano é uma ferramenta dinâmica, em constante alteração, que identifica e caracteriza todas as árvores existentes no espaço público e privado municipal, designadamente no que concerne à identificação da espécie, idade, diâmetro (da copa e do tronco), altura, estado fitossanitário, entre outras.

O município de Silves reconhece, assim, «a importância e papel fundamental das árvores, como elemento fundamental da infraestrutura verde para um meio ambiente mais sustentável, particularmente em contexto urbano».