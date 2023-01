Silves já assinou o novo Plano de Pormenor da Feitoria Fenícia

O Plano de Pormenor da Feitoria Fenícia, terminado o período de consulta pública, acaba de ser assinado pelo executivo municipal silvense.

O contrato de planeamento para o reinício da elaboração do Plano de Pormenor da Feitoria Fenícia, em Silves, foi assinado na manhã desta quarta-feira, dia 18 de janeiro.

Este é um ato que resulta da deliberação da Câmara Municipal de Silves, de 21 de novembro de 2022, de reiniciar o procedimento de elaboração do referido plano, realizando-se após término do seu período de consulta pública prévia.

Segundo informa a autarquia, «promover a atratividade do território e a sua competitividade, por via do reforço da oferta turística qualificada, valorizar os recursos presentes, assim como o potencial locativo do território, e reforçar a oferta de equipamentos desportivos como um produto de reduzida sazonalidade», são os principais objetivos da elaboração deste plano.

Nesse sentido, com a assinatura do contrato de planeamento «é dado um passo importante na concretização deste projeto de desenvolvimento para o concelho», acrescenta o executivo.