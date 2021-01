Silves e CPCJ dão formação para promover competências parentais

Formação terá um custo único de 60 euros.

A Câmara Municipal de Silves, em parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Silves, leva a cabo nos meses de fevereiro e março uma formação sobre «Promoção de Competências Parentais para Filhos com Perturbações Afetivo-comportamentais».

A atividade irá decorrer em e-learning, e será dinamizada por Marta Vidal Paula, formadora do Projeto Educarte. É destinada a profissionais com formação superior (ou finalistas) nas áreas da Educação, Serviço Social, Psicologia ou Saúde, tendo como objetivo desenvolver metodologias de intervenção com pais de crianças com problemas afetivo-comportamentais, de forma a promover a sua adaptação e desenvolver estratégias de facilitação do processo de crescimento e ajustamento da criança.

Pretende-se que os formandos possam ser capazes de identificar as etapas do processo de adaptação dos pais ao diagnóstico de perturbação dos filhos, descrever a dinâmica da criação, manutenção e modificação da auto e hetero-imagem da criança, definir medidas de promoção da responsividade e da exigência parental, e valorizar o papel dos pais enquanto modelos dos filhos, investindo na sua edificação.

Os interessados em participar deverão fazer a sua inscrição (ou solicitar mais informações) junto do Sector de Psicologia da autarquia (psicologia@cm-silves.pt ), sendo que a participação terá um custo de 60 euros (pagamento efetuado diretamente à entidade formadora, através do IBAN – PT50 0007 0020 0021 3570 0033 4, em nome de Marta Vidal Paula).

No ato de inscrição é necessário entregar a ficha de inscrição, uma cópia do cartão de cidadão, uma cópia do certificado de habilitações ou cartão de estudante (se for o caso) e o comprovativo de pagamento.

A formação terá no mínimo seis formandos e, no máximo, 25, conferindo um certificado com equivalência ao nível VII da Pós-Graduação em Intervenção Familiar e Promoção de Competências Parentais, ou um Certificado de Frequência se não for realizada a avaliação.

Programa da formação:

– Cinco sessões assíncronas: através do moodle da Educarte (os acessos serão fornecidos uma semana antes da primeira sessão síncrona);

– Cinco sessões síncronas: videoconferências para esclarecimento de dúvidas e estudos de caso (via Zoom), com duração de uma hora;

– As sessões síncronas (videoconferências) serão aos sábados (20 e 27 de fevereiro e 6, 13 e 20 de março de 2021), das 10h00 às 11h00;

– O acesso à 1ª sessão assíncrona (aulas no moodle) será uma semana antes da 1ª sessão síncrona: 13 de fevereiro.