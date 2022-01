Silves: Detido indivíduo suspeito de reincidência em tráfico de droga

Suspeito ficou em prisão preventiva.

A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Destacamento de Trânsito (DT) de Faro e do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Silves, deteve no sábado, dia 8 de janeiro, um homem de 29 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Silves.

No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares da Guarda constataram que «o condutor de uma viatura evidenciou um comportamento suspeito e nervosismo durante a fiscalização».

De seguida, durante as diligências policiais, apurou-se que «o indivíduo estava na posse de diversas doses de cocaína devidamente acondicionadas e individualizadas, prontas para venda», motivo que levou à sua detenção.

Posteriormente foi efetuada uma busca domiciliária à sua residência, que culminou com a apreensão de 725 doses de cocaína, um veículo, quatro telemóveis, 288,56 euros em numerário, uma balança de precisão, material de acondicionamento e ainda material de corte do produto estupefaciente.

O detido, que se encontrava em liberdade condicional pela prática do mesmo tipo de crime, foi presente ao Tribunal Judicial de Portimão, que lhe aplicou a medida de coação de prisão preventiva, tendo sido depois conduzido ao Estabelecimento Prisional de Olhão.