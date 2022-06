Silves desafia crianças a ter um verão com «Férias Super Fixe»

Programa terá um custo de 65 euros por quinzena.

O município de Silves volta a promover mais uma edição do programa «Férias Super Fixe – Verão 2022», de ocupação dos tempos livres para os mais novos, dirigido a crianças e jovens do concelho com idades compreendidas entre os seis e os 12 anos.

O programa irá decorrer entre 4 e 29 de julho e inclui a oferta de transporte, almoço, seguro, t-shirt e acompanhamento de técnicos e monitores qualificados para as várias atividades previstas.

Os participantes deverão utilizar equipamento adequado para as atividades (que decorrerão das 9h00 às 17h00), nomeadamente a t-shirt alusiva às «Férias Super Fixe» que será fornecida, fato de treino ou calções, sweatshirt e ténis.

Em dia de atividades aquáticas é necessário fato de banho, touca, toalha e chinelos. Todos os participantes deverão ter um lanche para o meio da manhã e da tarde, levar água e cumprir as normas de higiene.

Do programa de atividades fazem parte jogos coletivos e tradicionais, natação, ida às Piscinas Municipais de Monchique, laser tag, canoagem, praia, cinema super fixe, visitas a parques aquáticos, à praia e à Quinta Pedagógica.

Os objetivos desta iniciativa passam, segundo o município, por «promover a formação integral dos jovens, reforçar os laços de amizade e colmatar a crescente necessidade dos pais e encarregados de educação em arranjar contextos de ocupação adequados para a frequência dos seus educandos, durante a interrupção das atividades escolares».

Os interessados poderão fazer a sua inscrição online entre 13 e 20 de junho e, caso ainda existam vagas, entre 24 de junho e 4 de julho, no site do município de Silves, conforme o grupo: Armação de Pêra, Pêra, Alcantarilha, Algoz e Tunes, São Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra e Silves. As inscrições são limitadas a 132 participantes e têm um custo de 65 euros por quinzena.