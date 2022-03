Silves delimitou Área de Reabilitação Urbana para a vila de Pêra

Ação surge «na prossecução da estratégia de reabilitação urbana» da autarquia.

O município de Silves delimitou uma Área de Reabilitação Urbana (ARU) para a vila de Pêra, que foi aprovada em Assembleia Municipal realizada a 28 de fevereiro, sob proposta da Câmara Municipal de Silves, aprovada em reunião de 14 de fevereiro.

Esta ação surge «na prossecução da estratégia de reabilitação urbana» do município, que está «empenhado e comprometido com o desenvolvimento local», segundo os responsáveis.

A estratégia municipal de intervenção na ARU de Pêra concretiza «um compromisso para com a competitividade e atratividade do território para pessoas e atividades, promotor de um dinamismo com pendor na inovação e criatividade, articulando e reconhecendo a diversidade patrimonial, concretamente o seu potencial de aproveitamento, num contexto sustentável e requalificado ao nível do espaço público e das condições de habitabilidade, num quadro participado, inclusivo de justiça e coesão social», explica a Câmara Municipal de Silves.

É intenção dos responsáveis municipais, desta forma, «promover um conjunto de ações enquadradas por objetivos e domínios de intervenção específicos consubstanciados em quatro eixos estratégicos: dinamismo económico, qualificação territorial, valorização do património e governança, cidadania e coesão».

A documentação relativa a este procedimento, designadamente os fundamentos para a delimitação e respetivo quadro de benefícios fiscais, planta de delimitação e Aviso nº 6223/2022, de 24 de março, poderão ser consultados aqui.

O município de Silves disponibiliza ainda o telefone 282 440 825 e o e-mail para esclarecimentos relativos a esta matéria.