Silves dá início ao Plano de Pormenor de Vales de Algoz

Contrato de planeamento para reinício da elaboração do Plano de Pormenor de Vales de Algoz foi assinado pela autarquia de Silves.

Foi assinado ontem, dia 18 de janeiro, o contrato de planeamento para reinício da elaboração do Plano de Pormenor de Vales de Algoz, que irá permitir a ampliação do espaço de atividades económicas de Vales de Algoz, que é uma alavanca para a potenciação do dinamismo económico e social do aglomerado e do concelho, por via da criação de emprego, do reforço da atratividade local e da fixação de população.

O referido plano permitirá ainda, de ente outras dinâmicas: viabilizar a continuidade de um espaço de atividades económicas, neste momento já com algum estrangulamento, e com vantagens competitivas ao ganhar escala; aproveitar economias de oportunidade, ao responder a um mercado em crescendo e que carece de se robustecer para suportar momentos menos positivos na conjuntura, respondendo à solicitação existente; otimizar o investimento efetuado, ao consolidar áreas adjacentes ao perímetro existente, e valorizando as infraestruturas presentes e reforçando a sua sustentabilidade e ainda potenciar a localização desta área, localizada na proximidade ao IC1, à A2, à A22 e à rede ferroviária.

De referir que este plano, à semelhança de outros que já foram oportunamente contratualizados (como é o caso do Plano de Pormenor da Feitoria Fenícia, na freguesia de Silves, e do Plano de Pormenor do Ribeiro Meirinho, em São Bartolomeu de Messines), constitui mais um passo no sentido de concretizar a estratégia de desenvolvimento territorial para o concelho definida pelo município e que preconiza uma aposta numa política pública de promoção do dinamismo e diversificação da atividade económica, nomeadamente incentivando a instalação de atividades económicas, em especial em áreas do interior do concelho, em complemento com os espaços urbanos existentes e sempre em consonância com a estratégia municipal e o quadro legal vigente.