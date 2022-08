Silves cria apoio para a atividade pecuária afetada pelos incêndios

Candidaturas já estão abertas.

A Câmara Municipal de Silves tem abertas até dia 24 de agosto as candidaturas a um apoio extraordinário que visa auxiliar os detentores de explorações agrícolas com efetivos pecuários das espécies bovina, ovina, caprina e equídeos na aquisição de alimentação animal no mercado, atendendo à supressão de pastagens ocorrida com os incêndios rurais nas freguesias de São Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra.

O formulário de candidatura pode ser submetido na Área Reservada do Portal do IFAP em O Meu Processo » Candidaturas » Pedido Ajuda Alimentação Animal – Incêndios Rurais 2022.

Para mais informações, os interessados podem contactar o IFAP através do endereço de correio eletrónico ou através dos restantes canais de atendimento disponibilizados pelo Contact Center do IFAP, aqui.