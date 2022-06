Silves convida crianças a assistir à peça «O Rei e a Sereia»

Entrada é livre!

O Teatro Mascarenhas Gregório, em Silves, recebe a peça de teatro infantil «O Rei e a Sereia» em sessão dupla, no próximo domingo, dia 5 de junho, às 11h00 e às 15h00.

O espetáculo, promovido pela companhia Teatro Análise de Loulé, sobe ao palco integrado nas comemorações do Dia Mundial da Criança, pretendendo «promover o encontro de toda a família» no Teatro.

A peça retrata um «Reino muito distante como outros já retratados em muitas peças ao longo dos tempos», onde «vivia um Rei a quem o habituaram a pensar que como homem poderoso que era, tinha ainda a vantagem de ser dono da Terra e dos Mares, coisa que ninguém jamais ouvira falar».

«O tal Rei que vivia numa tristeza profunda, pois jamais encontrara a companheira ideal para com ele governar tão grande Reino, descobriu uma certa manhã à beira mar, um ser bem estranho, nada mais nada menos do que uma Sereia, por quem se apaixonou de imediato», adianta a sinopse.

«Na mesma manhã também uma estrela-do-mar foi trazida pela maré até junto do palácio real onde conheceu tão ilustre personagem real, tentando ajudar a solucionar tão intrigado problema amoroso. Chamada a Conselheira do Reino e um Adivinho de saberes inconfessáveis, os mesmos tentaram igualmente trazer à luz do dia a solução para a concretização do amor deste Rei por uma Sereia do fundo dos Oceanos. Mas dentro desta história caberá ainda o Pirata da Perna de Pau e um pássaro de asas cortadas que habita há centenas de anos numa gaiola, longe da liberdade com que sempre sonhou», pode ainda ler-se na prévia desta peça.

A entrada neste espetáculo é livre, mediante levantamento de voucher no local (as portas do Teatro Mascarenhas Gregório abrem uma hora antes do início do espetáculo).