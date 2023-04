Silves convida a explorar o barrocal através da prática desportiva

O município de Silves incentiva à descoberta do barrocal algarvio através de atividades de corrida e marcha durante o mês de abril e maio.

A Câmara Municipal de Silves prossegue com a sua estratégia de fomento da prática desportiva através de atividades de exploração do concelho, nomeadamente da zona do Barrocal.

Os percursos pedestres «enquadram-se numa atividade acessível que se desenvolve por diversas estradas e caminhos, para todos os interessados na prática desportiva na natureza, através das vertentes de marcha e corrida, onde também poderá disfrutar de toda a riqueza paisagística do nosso território Aspirante Geoparque Algarvensis», convida a autarquia de Silves.

Nesse sentido, entre os meses de abril e maio, estão agendadas as seguintes atividades:

-20 de abril: Marcha | Poço Barreto;

-26 de abril: Corrida | Amorosa – Percurso de Vale Fuzeiros;

-27 de abril: Marcha | Falacho – Ribeira de Odelouca;

-3 de maio: Corrida | Quinta Pedagógica.

Os interessados em integrar estas atividades de exploração da natureza, podem proceder à sua inscrição no Silves Runners, o Centro de Marcha e Corrida de Silves que tem por hábito incentivar estas atividades, através deste link, e fazer, previamente, preparação física e técnica para se superar no decorrer das atividades ultrapassando as suas expetativas.

Recorde-se que, que durante os percursos pedestres, «deve-se respeitar as normas de segurança e os cuidados ambientais, assim como não esquecer de levar água», enaltece a autarquia.

Qualquer esclarecimento poderá ser obtido junto do sector de Desporto da Câmara Municipal de Silves, através de contato telefónico (282 440 800 – chamada para a rede fixa nacional) ou através de e-mail (desporto@cm-silves.pt).