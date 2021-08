Silves contratualiza apoio à reabilitação urbana em Messines

Celebração destes contratos integra-se nas medidas municipais de apoio financeiro à execução da Operação de Reabilitação Urbana (ORU).

O Município de Silves celebrou, no dia 18 de agosto, os contratos de apoio à reabilitação urbana em São Bartolomeu de Messines, no âmbito de uma cerimónia que decorreu na Junta de Freguesia dessa mesma vila e que teve como intervenientes a presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, a presidente da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines, Carla Benedito, e os promotores das obras de reabilitação urbana.

A celebração destes contratos integra-se nas medidas municipais de apoio financeiro à execução da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) de São Bartolomeu de Messines, através do Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade (PAHAB) e do Programa de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas (PADSE).

O PAHAB, por exemplo, possibilitará aos proprietários e arrendatários de prédios urbanos, com uso eminentemente habitacional, a realização de obras de recuperação de edifícios, melhorando-se, desse modo, o tecido urbano, por via da reabilitação do património, enquanto que o PADSE possibilitará a revitalização social e económica através da reabilitação de prédios urbanos, incutindo novas dinâmicas no aglomerado em áreas de comércio, serviços, artesanato ou manufaturação, e incentivando a ação das associações, coletividades e sociedades sem fins lucrativos.

Em ambos os programas, os beneficiários vão receber uma comparticipação não reembolsável, correspondente a uma fração do valor das obras orçamentadas e realizadas, num montante de até 20 por cento do valor máximo de despesa elegível.

A autarquia de Silves «prossegue, assim, a concretização da estratégia municipal da Área de Reabilitação Urbana de São Bartolomeu de Messines, que assenta num compromisso para com a competitividade e atratividade do território para pessoas e atividades, promotor de um dinamismo com pendor na inovação e criatividade, articulando e reconhecendo a diversidade patrimonial, concretamente o seu potencial de aproveitamento, num contexto sustentável e requalificado ao nível do espaço público e das condições de habitabilidade, num quadro participado, inclusivo, de justiça e coesão social».