Silves contratualiza apoio à reabilitação urbana de Algoz

Celebração do contrato integra-se nas medidas municipais de apoio financeiro à execução da Operação de Reabilitação Urbana de Algoz.

O município de Silves celebrou na segunda-feira, dia 8 de Agosto, o contrato de apoio à reabilitação urbana de Algoz, integrado na Estratégia de Reabilitação Urbana da Área de Reabilitação Urbana de Algoz.

A cerimónia decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho e contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, e da promotora das obras de reabilitação urbana, Joana Coelho.

A celebração do contrato integra-se nas medidas municipais de apoio financeiro à execução da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) de Algoz, através do Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade (PAHAB), de modo a proceder a obras de reabilitação urbana de edifícios.

Este programa «possibilita aos proprietários e arrendatários de prédios urbanos, com uso eminentemente habitacional, a realização de obras de reabilitação de edifícios, melhorando-se, desse modo, o tecido urbano, por via da reabilitação do património e a dinâmica socioeconómica por via da fixação de população», explica a autarquia de Silves.