Concurso Regional de Cocktails Silves 2022 está marcado para sábado, dia 19 de fevereiro, na 6.ª Mostra Silves Capital da Laranja.

O evento é dinamizado pela Associação Barmen do Algarve, em parceria com a Câmara Municipal de Silves.

Os oitos primeiros classificados apurados em cada uma das vertentes, irão participar no Concurso Nacional de Cocktails, a realizar em abril no Algarve, prova onde será apurado o campeão nacional que irá participar no Campeonato do Mundo.

Este festival reunirá profissionais algarvios que, ao longo da tarde, apresentarão as suas provas em duas vertentes: Clássica/After Dinner e Flair/Flairbartending, sendo avaliada a melhor técnica, a melhor decoração, o melhor flair e o melhor cocktail flair.

A 6.ª Mostra Silves Capital da Laranja terá a sua abertura oficial no dia 18 de fevereiro, às 10h30, e contará com dezenas de expositores ligados à citricultura, vinhos, agricultura, produtos regionais, doçaria, artesanato e gastronomia, bem como algumas associações e entidades locais e regionais.

Será realizada a habitual Conferência Laranja XXI, a marcha dos namorados, espetáculos musicais e animação variada. O programa completo está disponível aqui.