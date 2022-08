Silves comemora Dia do Município com homenagens e concerto de Áurea

Silves comemora o seu Dia do Município a 3 de setembro, com um programa que terá início no dia 1 e contempla homenagem a atletas, personalidades, instituições do concelho e concertos.

O programa terá início no dia 1 de setembro, quinta-feira, às 21h30, com um Concerto da Banda Filarmónica de Silves, no Castelo de Silves, assinalando, em simultâneo, o Dia Nacional das Bandas Filarmónicas.

As comemorações do Dia do Município prosseguem no dia seguinte, 2 de setembro, com a homenagem a atletas e instituições do concelho, às 21h00, no Castelo de Silves, com o acompanhamento musical do Grupo Al-Fanfare.

No dia 3 de setembro as celebrações serão marcadas pela homenagem a personalidades do concelho, às 21h00, no Castelo de Silves. A cerimónia culmina com o concerto de Áurea, às 22h00, no mesmo local.