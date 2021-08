Silves celebra protocolo com núcleo local da Liga dos Combatentes

Protocolo entre a autarquia e o Núcleo de Lagoa-Portimão da Liga dos Combatentes.

O município de Silves celebrou na segunda-feira, dia 16 de agosto, a assinatura de um Protocolo de Cooperação com o Núcleo de Lagoa-Portimão da Liga dos Combatentes.

A cerimónia, que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, teve como intervenientes a presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, o presidente do Núcleo de Lagoa-Portimão da Liga dos Combatentes, Jaime Marreiros, e o vice-presidente da mesma entidade, Francisco Pargana.

O protocolo agora celebrado tem por objetivo a conservação, manutenção e embelezamento do espaço onde se ergue o monumento construído em homenagem aos militares mortos do concelho de Silves, na Guerra do Ultramar, entre 1961 e 1974.