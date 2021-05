Silves celebra Dia Mundial da Criança na Quinta Pedagógica

Autarquia convida munícipes para uma visita gratuita.

A Câmara Municipal de Silves (CMS) vai assinalar o Dia Mundial da Criança convidando todos os munícipes a visitar gratuitamente a Quinta Pedagógica de Silves amanhã, terça-feira, dia 1 de junho.

A Quinta Pedagógica sofreu obras de beneficiação com a criação de um Parque Aventura, onde as crianças podem explorar diferentes percursos e desafios, e a modernização dos estábulos e do picadeiro.

Para salvaguarda da segurança de todos os que visitem a Quinta Pedagógica no Dia Mundial da Criança, serão adotadas várias normas e medidas de proteção decorrentes das diretivas das autoridades de saúde no âmbito da prevenção da COVID-19, incluindo o uso obrigatório de máscara, a limitação do número de visitantes no espaço (50 pessoas) e a higienização regular das mãos.

A Quinta Pedagógica tem o objetivo preservar as espécies animais e vegetais típicas da serra algarvia e promover a sua divulgação junto da população.

Foi concebida para ensinar às crianças, mas também aos mais graúdos, o modo de vida das Quintas Agrícolas do início do século XX. Numa área repartida por zonas de cultivo, de abrigo de animais, picadeiro, zonas verdes e de lazer, é uma oportunidade de contactar com este meio e com as espécies animais nele inseridas.

O local está aberto ao público de segunda-feira a domingo. No período atual, de 16 de abril a 14 de setembro, funciona entre as 9h30 e as 17h00.