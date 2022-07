Silves Beer Fest traz mais de 50 cervejas à Praça Al-Mutamid

Entrada é livre.

A Praça Al-Mutamit, em Silves, acolhe entre os dias 13 e 17 de julho mais uma edição do Silves Beer Fest, evento organizado pelo Silves Futebol Clube e que conta com o apoio do município.

A grande atração desta festa são precisamente as cervejas, com mais de 50 referências disponíveis, desde as principais marcas nacionais a diversas cervejas artesanais, podendo os presentes degustar sabores muito distintos.

O evento reunirá ainda gastromania, artesanato, streed food, fun zone e muita animação, com momentos musicais a cargo de DJ MC (sunset), Adriana Marques, 5 Ex Band, DJ Carox, Rui Soares & Lau, DJ Sérgio Costa, Fole Percussion, DJ Alfarroba, Beto Kalulu & Banda, Al-Fanfare e DJ Da Loura.

Com entrada livre, a iniciativa decorre das 18h00 às 01h00.