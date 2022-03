Silves atribuiu 15 bolsas a estudantes universitários do concelho

Autarquia destinou 12.000 euros para estes apoios.

A Câmara Municipal de Silves, através da sua vice-presidente Luísa Conduto, atribuiu ontem, segunda-feira, dia 21 de março, 15 bolsas de estudo, no valor total de 12.000 euros, a estudantes do concelho que se encontram a frequentar o ensino universitário no ano letivo 2021/2022.

«A conceção de bolsas de estudo tem um caráter social, cultural e profissional, pelo que, através da atribuição destas bolsas de estudo, a autarquia pretende não só apoiar a suportar as despesas dos estudos, como também promover e incentivar os munícipes a apostarem na sua formação e qualificação», salientou Luísa Conduto, desejando a todos os estudantes «os maiores sucessos académicos e profissionais».

O valor deste apoio está definido no Regulamento das Bolsas de Estudo do Município de Silves, abrindo-se anualmente candidaturas para a atribuição do mesmo.