Silves atribui apoios financeiros para a reabilitação urbana

Valos dos apoios ultrapassa os 9000 euros.

A Câmara Municipal de Silves aprovou, nas reuniões do executivo realizadas a 2 e 16 de maio, as candidaturas para atribuição de apoios financeiros à reabilitação urbana na Área de Reabilitação Urbana de Silves (ARU de Silves), apresentadas ao abrigo do Programa de Apoio à Recuperação dos Jardins e Pátios Interiores (PARJPI) e do Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade (PAHAB), respetivamente.

As comparticipações financeiras da autarquia traduzem-se num total de 9034 euros. No âmbito do PAHAB foram aprovadas oito candidaturas, num valor global de intervenção na ordem dos 220 mil euros, comparticipados em 8034 euros.

No âmbito do PARJPI mereceram aprovação duas candidaturas, sendo a comparticipação municipal de 1000 euros, para um valor global de intervenção de cerca de 8000 euros.

O PAHAB tem como objetivo contribuir para a melhoria das condições de habitabilidade do edificado localizado nas Áreas de Reabilitação Urbana e, assim, reforçar a atratividade dos territórios urbanos, designadamente para fins habitacionais, invertendo o processo de abandono de que têm sido alvo.

Por seu lado, o PARJPI visa contribuir para a valorização, promoção e conhecimento do património natural e paisagístico dos espaços verdes privados localizados na ARU de Silves. A assinatura dos contratos será realizada no decorrer desta semana.