Silves assinou acordo para acesso ao programa habitacional 1.º Direito

Município de Silves assinou acordo de colaboração no âmbito do programa de apoio ao acesso à habitação 1.º direito.

O município de Silves homologou esta manhã um acordo de colaboração com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, no âmbito do Programa de Apoio à Habitação 1.º Direito.

Este acordo, que prevê a disponibilização de um financiamento máximo estimado em 2.233.232 euros, comparticipados em 1.142.266 euros, destina-se ao desenvolvimento de uma programação estratégica de soluções habitacionais que irá permitir à autarquia, até 2022, proceder à aquisição de frações ou prédios para realojamento de 15 agregados familiares, compostos por um total de 55 pessoas, que vivem em condições habitacionais indignas.

O município de Silves foi uma das primeiras quatro autarquias a nível nacional a apresentar a Estratégia Local de Habitação e a submeter a candidatura em fevereiro de 2019, sendo vontade desta edilidade «prosseguir no futuro próximo com a implementação de uma nova Estratégia Local de Habitação, direcionada para a construção de fogos, no pressuposto de que o Município de Silves possa aceder ao financiamento necessário», revelou Rosa Palma, presidente da Câmara Municipal de Silves.