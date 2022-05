Silves assinala o Dia Internacional dos Museus com várias atividades

Programa contempla momentos para todas as idades.

A Câmara Municipal de Silves assinala amanhã, dia 18 de maio, o Dia Internacional dos Museus. Como habitualmente, o Museu Municipal de Arqueologia de Silves terá entradas gratuitas, contando ainda com a dinamização de diversas iniciativas que marcam esta data.

A abrir a efeméride, os alunos do 1.º ciclo serão convidados a participar na iniciativa «Eu sou o Metoposaurus, e tu, como te chamas?», que dá a conhecer alguns dos animais que habitaram a Terra há muitos milhões de anos, desafiando não só a imaginação e a criatividade dos mais novos, como também o desenvolvimento de técnicas de construção manual em vários tipos de suportes materiais.

Já durante o período da tarde, é a vez dos alunos do 2.º ciclo conhecerem um pouco mais sobre a antropologia física, tanto em contexto de campo como em contexto laboratorial, tomando contacto com esta atividade profissional, vestindo o papel de «Antropólogo por um Dia».

Ao final da tarde terá ainda lugar, às 18h00, a inauguração da exposição temporária «Óh minha Rua da Sé», que mostra como o espaço atualmente ocupado pela Rua da Sé foi, ao longo dos tempos, palco de inúmeras e diversificadas vivências que os trabalhos arqueológicos ali realizados colocaram em evidência.

O Dia Internacional dos Museus será também assinalado no Museu do Traje e das Tradições, em São Bartolomeu de Messines, local onde os meninos e meninas do pré-escolar serão desafiados para, a partir da utilização de materiais reciclados trazidos de casa, ou utilizando moldes em cartão, criarem a sua versão de figuras da nossa história ou fatos, em papel ou tecido, para vestir as figuras mais marcantes da história.