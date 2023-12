Silves aprova Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2024

Com votos da favor da CDU e abstenções do PSD e do PS, Silves aprovou o Orçamento e as Grandes Opções do Plano para o próximo ano.

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano do Município de Silves para o ano de 2024 foram aprovados por maioria na Câmara Municipal, com os votos a favor da CDU (quatro) e as abstenções dos vereadores do PSD (dois) e do PS (um).

Em sede de Assembleia Municipal os documentos foram aprovados com os votos a favor da bancada da CDU (12), as abstenções das bancadas do PSD (oito) e do PS (seis), e o voto contra do membro do Chega.

A proposta de orçamento inicial atinge os 72 milhões de euros, representando o acréscimo de 6,6 milhões de euros, comparativamente a 2023, cujo orçamento ascendeu a 65,4 milhões de euros.

Prevê-se que as receitas correntes atinjam 55,6 milhões de euros e as despesas correntes o valor de 47 milhões de euros.

Já as receitas de capital apontam para 8,6 milhões de euros e as despesas de capital (investimento) para 24 milhões de euros, sendo este último valor um indicador fundamental da grande dinâmica municipal em termos de concretização de projetos e obras.

A título de exemplo, destaque para a Variante ao Perímetro Industrial do Algoz; a Requalificação da Rua D. João II em Armação de Pêra; a Repavimentação da estrada de Benafátima/Nave Redonda (São Marcos da Serra); a Repavimentação da EM Algoz-Limite do concelho; a Requalificação da Rua das Telecomunicações e envolvente (S.B. Messines); a Requalificação do Centro Histórico de S. B. de Messines; a Requalificação do Acesso à Estação de Silves e da Urbanização do Cerro de São Miguel; a finalização da Escola EB1 de Alcantarilha e do Bairro do Progresso (Silves); a Beneficiação/Adaptação funcional dos Centros de Saúde de Armação de Pêra, S. B. de Messines, Alcantarilha, Tunes, Silves; a deslocalização do Centro de Saúde de São Marcos da Serra; a Conservação e Restauro da Ponte Velha de Silves; a Reabilitação, Conservação e Restauro das Muralhas da Almedina de Silves; a pavimentação da Estrada Real em Tunes; a Reabilitação da Urbanização da Senhora do Pilar e arruamentos adjacentes (Algoz); a Construção de Novo Reservatório de Água no Monte de São José e nova Estação Elevatória de Água na Portela de Messines (S.B. Messines); Pista de Atletismo em Tunes e Polidesportivo no Algoz.

A atividade do município de Silves «prossegue num quadro de finanças públicas equilibradas e saudáveis, potenciando-se os recursos financeiros através do aproveitamento de fundos nacionais, fundos comunitários e outros meios externos, bem como do uso do planeamento plurianual, tendo como objetivo último a alavancagem do investimento e da capacidade de realização da autarquia nos vários domínios de intervenção», de acordo com a Câmara Municipal de Silves.

Os documentos previsionais ora aprovados, que orientam a gestão municipal, assentam em 31 linhas de orientação estratégica que, por sua vez, sustentam a intervenção autárquica «de forma abrangente, integrada e alicerçada na definição de prioridades», aponta ainda a autarquia.