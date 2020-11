Silves dá ajuda financeira à Casa do Povo de S. Bartolomeu de Messines

Autarquia aprovou novo apoio económico à instituição.

A Câmara Municipal de Silves assinou na quarta-feira, dia 18 de novembro, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, um protocolo de colaboração com a Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines, no valor de 14200 euros.

Este documento pretende apoiar os utentes inseridos na Unidade Sócio Ocupacional e a equipa que diariamente visita pessoas com doença mental grave. Uma das maiores dificuldades que esta valência apresenta, resulta da carência de transportes para São Bartolomeu de Messines que permitam dar resposta à necessidade dos utentes.

De referir que o Executivo Municipal tinha contratualizado, anteriormente, um apoio à Casa do Povo de São Bartolomeu de Messines no valor de 53883,57 euros, para apoiar as obras da Unidade Sócio Ocupacional.

A celebração deste protocolo «veio reforçar a importância do apoio social na promoção e recuperação da saúde mental dos munícipes», afirma a autarquia.