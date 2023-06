Silves acolhe jornadas europeias de arqueologia

As Jornadas Europeias de Arqueologia (JEA) serão assinaladas, de 16 a 18 de junho, pelo Município de Silves.

O evento, de participação gratuita, conta com a preparação de um programa comemorativo que inclui visitas guiadas a locais de relevante interesse arqueológico no concelho de Silves.

O primeiro dia de jornadas, 16 de junho, abre com a atividade “O Coração do Museu”. Com sessões às 10h00 e às 16h30, esta ação terá lugar no Museu Municipal de Arqueologia de Silves e pretende dar a conhecer a reserva dos materiais no museu – sejam eles as cerâmicas, os metais, os líticos, entre outros – num ambiente controlado e protegido, de forma a enriquecer o conhecimento daquele que é o trabalho técnico orientado para a exposição e divulgação do conhecimento que começa numa escavação arqueológica e acaba numa vitrina.

Com sessões às 10h00 e às 17h00, Dia Aberto no Bairro do Progresso é o nome da visita acompanhada que terá lugar a 17 de junho. Partilhar com o público o ambiente da escavação arqueológica levada a cabo no Bairro do Progresso, servindo de pretexto para falar acerca da história da cidade e sobre o contributo da arqueologia para a sua construção, bem como as novas descobertas de arqueologia medieval islâmica existentes na cidade de Silves são os principais objetivos desta atividade.

As sessões decorrem ao ar livre, na escavação do Bairro do Progresso onde se poderá observar aquela que é a sequência de trabalhos correspondentes a uma escavação arqueológica, sendo os participantes convidados a observar as diversas tarefas inerentes à profissão, incluindo trabalhos de escavação, registo gráfico e fotográfico.

As comemorações das JEA culminam com um passeio pelo Circuito Arqueológico da Amorosa-Pedreirinha, no dia 18 de junho, às 10h00, com passagem pelas duas necrópoles Alto Medievais com sepulturas escavadas na rocha, pelas ruínas de um monumento megalítico e pelo sítio do Monte Rosso; numa paisagem dominada pelos afloramentos de grés. A participação é gratuita mas sujeita a inscrição prévia através do telefone 282 440 854 (chamada para a rede fixa nacional) ou do endereço de correio eletrónico arqueologia@cm-silves.pt.

Relembramos que as Jornadas Europeias de Arqueologia são um evento organizado por cerca de meia centena de países europeus e têm lugar anualmente no terceiro fim-de-semana de junho. Destinam-se a incentivar os poderes públicos e os intervenientes nas diversas áreas ligadas à arqueologia a valorizarem o património arqueológico, visando, ainda, promover a constituição de uma rede de intervenientes no domínio da arqueologia em todos os países membros do Conselho da Europa.