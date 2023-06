Silves acolhe crias de lince-ibérico após atropelamento da mãe

Silves acolheu duas crias de lince-ibérico nascidas na natureza em Espanha depois de a progenitora ter sido atropelada.

No passado dia 1 de junho, chegaram ao Complexo de Treino e Recuperação de Lince-ibérico do Centro Nacional de Reprodução do Lince-ibérico (CTRLI/CNRLI), em Silves, Portugal, duas crias de lince nascidas em liberdade na região de Castilla-La Mancha, em Espanha, que ficaram órfãs devido ao atropelamento da progenitora.

Integrado na rede ibérica do programa de reprodução em cativeiro, o Centro de Reprodução português, gerido pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), é o que dispõe de melhores condições para acolher, recuperar e treinar exemplares de lince-ibérico nestas condições, com um complexo de treino cofinanciado pelo Fundo de Coesão – POSEUR 2020 e pelo Fundo Ambiental, projetado e construído para responder a casos como este.

No CTRLI/CNRLI, as crias estão a ter cuidados e treino, para as tornar aptas a obter alimento na natureza e permitir a sua futura libertação no território de origem.

Este é um exemplo concreto do trabalho em rede, coordenado entre dois países que partilham há duas décadas o objetivo comum de conseguir que uma espécie emblemática como o lince-ibérico alcance um estado de conservação favorável. Esta cooperação tem sido promovida e cofinanciada através do instrumento financeiro da União Europeia – LIFE, no âmbito dos projetos Iberlince e Lynxconnect.

A mãe destas crias foi encontrada atropelada numa estrada municipal em Montes de Toledo, no dia 17 de maio. Havendo provas de que tinha dado à luz durante a época de reprodução de 2023, nesse mesmo dia as autoridades regionais espanholas montaram um dispositivo especial para a localização da ninhada.

Foi possível localizar e capturar as duas crias de lince-ibérico, com cerca de 50 dias, nos dias 17 e 18 de maio. Após a captura, as crias foram inicialmente transportadas para um centro de recuperação de referência para a espécie, em Ciudad Real, Castilla-La Mancha, onde foi feito o check-up e recolha de amostras para determinar o seu estado de saúde, tendo depois sido articulada a transferência dos animais para Portugal.