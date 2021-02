Silves abre participação pública no Plano de Pormenor do Baleizão

Decorre c o período de participação pública prévia da elaboração do Plano de Pormenor do Baleizão (PPB), cuja proposta foi aprovada na reunião da Câmara Municipal de Silves realizada no dia 8 de fevereiro.

Durante este período, os interessados poderão formular sugestões e apresentar informações sobre questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de elaboração, devendo utilizar, para o efeito, a ficha de participação disponível no portal do Município de Silves (aqui) e remetê-la para a Câmara Municipal de Silves, Praça do Município, em Silves ou por e-mail.

Os documentos inerentes a este procedimento de elaboração (termos de referência, contrato para planeamento, qualificação da elaboração do PPB para efeitos de sujeição a Avaliação Ambiental Estratégica e a respetiva deliberação) poderão ser consultados e descarregados através do link anteriormente mencionado, ou consultados presencialmente na Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Ordenamento do Território da Câmara (mediante marcação prévia) ou na União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra.

Para informações adicionais, os interessados poderão contactar a Câmara Municipal de Silves, Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, Ordenamento Territorial pelo 282 440 825 ou pelo email dogu.ordenamento@cm-silves.pt.