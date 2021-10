Silves abre participação pública no Plano de Pormenor de Pêra Sul

Decorre de 4 a 25 de outubro o período de participação pública prévia da elaboração do Plano de Pormenor de Pêra Sul (PPPS), cujo início foi aprovado na reunião da Câmara Municipal de Silves realizada no dia 13 de setembro.

Assim, durante este período, os interessados poderão formular sugestões e/ou apresentar informações sobre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do respetivo procedimento de elaboração do plano, devendo utilizar, para o efeito, a ficha de participação disponível no portal do Município de Silves, aqui, remetendo-a para a Câmara Municipal de Silves, Praça do Município, em Silves, ou por e-mail.

Os documentos inerentes a este procedimento (termos de referência, contrato para planeamento, qualificação da elaboração do PPPS para efeitos de sujeição a Avaliação Ambiental Estratégica e a respetiva deliberação), poderão ser consultados e descarregados através do mesmo link, ou consultados presencialmente na Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística – Ordenamento Territorial da Câmara Municipal de Silves ou na União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra.

Para informações adicionais, os interessados poderão contactar a Câmara Municipal de Silves, Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística – Ordenamento Territorial pelo telefone 282 440 825 ou por e-mail.