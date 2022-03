Evento decorrerá entre os dias 15 e 17 de abril, inscrições serão válidas até dia 14 de março.

O período para inscrição de expositores na XXIV Feira do Folar de São Marcos da Serra encontra-se aberto até ao próximo dia 14 de março.

Podem inscrever-se expositores das áreas da produção de folar, panificação, doçaria regional, licores e aguardentes, mel, enchidos tradicionais, restauração, artesanato, latoaria do concelho e Instituições Particulares de Solidariedade Social, sendo dada preferência a produtores de folar.

As candidaturas devem ser efetuadas por e-mail, podendo ainda ser entregues presencialmente no sector de Turismo da Câmara Municipal de Silves, nos dias úteis entre as 9h00 e as 17h00, ou na Junta de Freguesia de São Marcos da Serra, entre as 9h00 e as 16h00, devendo ser entregue, juntamente com a ficha de inscrição (disponível aqui), cópia do licenciamento de atividade.

O evento decorrerá entre os dias 15 e 17 de abril de 2022.