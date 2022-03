Silves abre espaços de «coworking» no interior do concelho

Utilização dos espaços carece de reserva prévia.

O município de Silves já disponibiliza espaços de teletrabalho em sistema de coworking, nas freguesias de São Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra, integrando uma rede nacional de espaços nos territórios do interior, a partir de um Acordo de Cooperação celebrado com a AMAL – Comunidade Intermunicipal de Algarve, a CCDR Algarve e o Instituto de Emprego e Formação Profissional.

Em Messines, o espaço localiza-se na Casa Museu João de Deus, na Rua Dr. Francisco Neto Cabrita 1, funcionando de segunda a sexta-feira entre as 9h00 e as 17h00. Conta com uma sala de formação e quatro postos de trabalho.

Em São Marcos da Serra, o coworking pode ser feito no Polo de Educação ao Longo da Vida, localizado na Rua do Castelo e com capacidade para acolher cinco postos.

Ambas as salas estão devidamente apetrechadas com mobiliário, equipamento informático e acesso à internet.

Esta iniciativa da autarquia visa contribuir para a dinamização dos seus territórios, em particular os do interior, pelo seu efeito de atração e eventual fixação de pessoas, configurando-se como um fator de estímulo à economia local, partilha de experiências e ideias, promoção das novas tecnologias e redução das assimetrias geográficas em termos de ofertas profissionais.

A reserva do espaço pode ser feita através do sector de Ação Social utilizando o telefone 282 440 831 ou via email: redesocial@cm-silves.pt ou gip@cm-silves.pt.