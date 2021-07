Silves abre concurso para pequenos investimentos na exploração agrícola

Apoios variam entre 40 a 50 por cento do investimento elegível.

A Câmara Municipal de Silves, na qualidade de membro efetivo do Grupo de Ação Local (GAL) para o Interior do Algarve Central, informa que está aberto, de 7 de julho a 10 de setembro de 2021, o concurso de apoio para pequenos investimentos na exploração agrícola.

Esta medida continua a ter a maior procura neste território – cujos apoios variam entre 40 a 50 por cento do investimento elegível, sob a forma de subvenção não reembolsável.

Poderão candidatar-se projetos que tenham como objetivo promover a melhoria das condições de vida, de trabalho e de produção dos agricultores e contribuir para o processo de modernização e de capacitação das empresas do setor agrícola.

O investimento deve ser superior ou igual a 1000 euros e inferior ou igual a 40.000 euros, devendo as explorações localizar-se no território do Interior Algarve Central, que no caso do concelho de Silves, abrange as freguesias de São Bartolomeu de Messines e de São Marcos da Serra.

As candidaturas, que integram a medida 10 «Leader» do PDR 2020, deverão ser submetidas através de formulário eletrónico disponível no sítio no portal do Portugal 2020, do PDR 2020, ou do GAL Interior do Algarve Central.

Os anúncios, informação e esclarecimentos adicionais poderão ser consultados nos mesmos sites ou solicitados junto do Contact Center do PDR 2020, através do telefone 800 500 064, ou da Associação IN LOCO, através do telefone 289 840 860 ou por e-mail.