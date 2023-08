Showcooking no Festival da Sardinha vai puxar a brasa à rainha da festa

Confraria Gastronómica da Sardinha de Portimão promove um showcooking, no sábado, para «Puxar a brasa à nossa sardinha».

Sob o mote «Puxar a brasa à nossa sardinha», a Confraria Gastronómica da Sardinha de Portimão promove às 19h30 deste sábado, 5 de agosto, uma sessão de showcooking junto ao palco secundário do Festival da Sardinha, um dos maiores festivais gastronómicos do país.

O evento conta com o apoio do município de Portimão, da Taberna de Portimão e da Barlapescas – Cooperativa dos Armadores de Pesca do Barlavento, sendo conduzido pelo conceituado chef José Moura, do Tivoli Hotels & Resorts, grande dinamizador da cozinha regional e conhecido por aproveitar o potencial dos produtos que o Algarve tem para oferecer.

A participação no showcooking é gratuita e constitui uma oportunidade para os visitantes do Festival da Sardinha descobrirem diferentes formas de cozinhar a espécie rainha dos mares portugueses, muito apreciada em todo o mundo e com elevado valor nutricional.

A iniciativa contará ainda com a distribuição gratuita de centenas de sacos de pano alusivos à Confraria Gastronómica da Sardinha de Portimão e ao projeto «Sabe a Mar» do Aqua Portimão, que visam homenagear a tradição da cidade, a memória das suas gentes e a cultura popular.

Esta será a primeira ação de um projeto que pretende honrar o principal ex-libris da cozinha local, através da recriação em vídeo de receitas antigas onde predomina a sardinha e a publicação de um livro temático, entre outras iniciativas culturais, culinárias e rubricas digitais que serão divulgadas no site da Confraria Gastronómica da Sardinha de Portimão, em breve.