SHARE Algarve em contagem decrescente para a quarta edição

A 4.ª edição do SHARE Algarve terá lugar no Centro de Congressos do Algarve, na Marina de Vilamoura, a 22 e 23 de outubro.

A SHARE Algarve é uma conferência internacional que reúne líderes e inovadores para discutir tecnologia, inovação, inteligência, realidade virtual e sustentabilidade. Desde sua fundação em 2017, o evento tem desempenhado um papel fundamental como catalisador para o desenvolvimento e o progresso tecnológico do Algarve.

Este é um evento internacional que reunirá líderes, inovadores e entusiastas e académicos, para explorar as últimas tendências em marketing, tecnologia, inovação e em particular inteligência artificial.

Reconhecida como uma das conferências globais que promovem a troca de conhecimento, colaboração e discussões significativas sobre temas que moldam o mundo atual, a SHARE Algarve 2023 promete um evento repleto de inovação e surpresas, proporcionando um cenário inspirador para o intercâmbio de ideias, desenvolvimento de redes de contactos.

Espera-se atrair aproximadamente dois mil participantes e mais de 25 oradores, entre eles, empreendedores, investidores, académicos e líderes empresariais de todo o mundo.

A edição 2023 traz consigo duas novidades: um momento de networking a bordo de um veleiro no dia 22 e uma Startup Competition no dia 23 de outubro.

A conferência contará com a presença de especialistas de renome, que compartilharão suas perspectivas sobre tecnologia, inovação e sustentabilidade.

Entre os destaques dos speakers, estão Vanda Everke, CEO da Spy Manor, Beau McLellan, Owner Creative Director na byBeau, com vasta experiência em design criativo, Stefano Gurciullo, Deep Tech Investor, um investidor experiente em IA – Inteligência Artificial.

Os participantes terão a possibilidade de assistir a palestras distribuídas por três palcos, o «Inspiration – Main Stage», o palco principal deste evento, o «Save It – Sustainability Stage», palco reservado para a discussão acerca de temas relacionados com a sustentabilidade, e por último, mas não menos importante, o «Build It – Startup Stage» para as apresentações das startups a concurso.

«Desde a sua fundação em 2017, a SHARE Algarve tem desempenhado um papel crucial como catalisador no progresso tecnológico da região do Algarve e de Portugal. Este ano, estamos entusiasmados com a edição do evento, que promete ser a mais impactante – estamos otimistas quanto ao futuro à medida que a comunidade tecnológica da região continua a crescer e amadurecer, e estamos empenhados em impulsionar este desenvolvimento», afirma Jorge Cabaço, CEO e fundador do evento.

As inscrições já se encontram abertas. Para mais informações e para garantir a participação neste evento imperdível, visite o website oficial.