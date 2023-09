Setembro traz novas exposições às Galerias de Arte de Albufeira

São várias as propostas de Albufeira para o mês de setembro nos seus espaços culturais, sendo que a primeira exposição inaugura hoje.

Em setembro, as galerias e os espaços culturais do município de Albufeira voltam a apresentar uma diversidade de exposições que podem ser visitadas a partir de dia 1, sendo que muitas delas se estendem até ao mês de outubro.

Já a partir de hoje, Ana Isabel Amaro apresenta, na Galeria de Arte Pintor Samora Barros, a exposição de pintura «Magia dos Sonhos».

O projeto mostra um conjunto de obras que nos transportam para «os diversos mundos que nos constituem, através de formas simbólicas, muitas cores e transparências, capazes de despertar emoções entre o vivido, o sonho e a magia», afirma a artista no catálogo da exposição.

Os trabalhos vão estar patentes na Galeria até ao dia 30 de setembro, de segunda a sábado, das 09h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30.

A 13 de setembro, a Galeria Municipal João Bailote inaugura a exposição de escultura em madeira de José da Piedade Vieira. «A arte de trabalhar a madeira» foi o nome escolhido pelo artista albufeirense, que reuniu nesta coleção um conjunto variado de peças em madeira, cuja inspiração são monumentos, museus, igrejas, galerias de arte e os desafios do dia-a-dia.

A coletânea comemorativa dos 80 anos do artista vai estar em exibição até ao dia 14 de outubro, de segunda a sábado, das 09h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30.

Ainda durante o mês de setembro, Albufeira dá a oportunidade de conhecer a exposição de pintura «Cabeça nas Nuvens» de Guilherme Limão, vencedor da última edição do concurso «Cores e Formas dos Nossos Artistas».

As obras, em exposição até dia 9 de setembro, na Galeria Municipal João Bailote, são produzidas com tecidos, papel ou madeira, utilizando tintas acrílicas para criar composições que vão do figurativo ao abstrato. A Galeria está aberta de segunda a sábado, das 09h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30.

Até dia 22 de setembro, pode, ainda, visitar a exposição «Albufeira Uma Imagem ao Passado» de João Fazenda, patente na sala de Extensão Cultural do Arquivo Histórico.

Trata-se de mostra documental constituída por 52 imagens a preto e branco, de grande valor histórico e artístico, entre os anos 30 e 60, que pretende documentar o quotidiano da vila de Albufeira no século XX.

Além destas mostras, no Museu Municipal de Arqueologia pode comtemplar, até dia 30 de janeiro, a exposição «Portugal» de George Landman.

As pinturas patentes foram criadas a partir de originais e retratam a imagem de Portugal do início do século XIX visto por um estrangeiro viajado. De ressalvar que, na coleção existem duas imagens que mostram as duas facetas de Albufeira, a costa e o campo. O polo cultural está aberto de segunda a sábado, das 09h30 às 17h30.

A programação de cada espaço e mais pormenores podem ser encontrados no website da Câmara Municipal de Albufeira, disponível aqui.