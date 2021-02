Sessão online mostrará como «Tavira apoia a Economia»

Interessados em participar na sessão «Tavira apoia a Economia» devem fazer uma inscrição prévia.

A Câmara Municipal de Tavira organiza um webinar destinado aos empresários em nome individual, micro, pequenas e médias empresas na sexta-feira, dia 19 de fevereiro, às 10h00, com o intuito de apoiar a economia local.

Esta ação visa dar a conhecer as medidas disponíveis para mitigar o impacto da pandemia neste setor e, no decorrer da iniciativa, a Associação para o Desenvolvimento Integrado da Baixa de Tavira irá apresentar o Fundo de Apoio aos Empresários de Tavira (FAET), com o montante disponível de 450 mil euros.

Este apoio, promovido pela presente associação e pelo município tavirense, destina-se a empresas com faturação até 350 mil euros.

As candidaturas estão vigentes até 30 de junho de 2021, ou até quando o valor dos apoios concedidos às empresas esgote a verba global prevista.

Todas as dúvidas ou questões relativas ao Fundo de Apoio aos Empresários de Tavira podem ser enviadas por email (baixadetavira@gmail.com) ou esclarecidas por telefone (281 320 591).

Para participar nesta sessão digital, os interessados deverão proceder ao preenchimento do respetivo formulário, aqui.

Este webinar é uma organização do município de Tavira, que conta com a colaboração do Instituto da Segurança Social, do IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, do IEFP – Instituto do Emprego e da Formação Profissional e da UAC – Associação para o Desenvolvimento Integrado da Baixa de Tavira.