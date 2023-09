Sessão dupla do «Panda e os Caricas» vão marcar Natal em Loulé

Loulé acaba de revelar o primeiro evento da programação de Natal, no dia 10 de dezembro, uma sessão dupla do «Pando e os Caricas».

O Pavilhão Municipal Professor Joaquim Vairinhos, em Loulé, vai receber uma sessão dupla do espetáculo «Panda e os Caricas», a 10 de dezembro, evento integrado na tradicional programação de Natal que a Câmara Municipal de Loulé apresenta anualmente.

As sessões têm lugar às 11h00 e às 15h00 e os bilhetes já se encontram à venda na Ticketline pelo preço de cinco euros. As crianças até aos dois anos, inclusive, não pagam ingresso, desde que acompanhadas por um adulto portador de bilhete válido e ficando ao colo do mesmo.

«Os Caricas – Matias, Pipa, Clarinha e Pedro – são os companheiros do Panda, sempre prontos para brincar e cantar. São quatro jovens divertidos e com personalidades e características distintas, mas inseparáveis», de acordo com a sinopse do espetáculo.

«O Panda e os Caricas têm muitas músicas e vídeos para as crianças saltarem e cantarem, com sucessos conhecidos como A Taça, Panda Style, a Dança do Pinguim, entre muitos outros. Fazem as delícias dos mais pequenos com músicas divertidas e alegres mas também educativas» lê-se ainda.

Os quatro Caricas «conquistaram a amizade do Panda mas também cativaram a atenção e o carinho das crianças portuguesas. Foram esses meninos e meninas que tornaram o primeiro Panda e os Caricas um caso raro de sucesso, com as músicas infantis mais ouvidas em Portugal e o musical infantil mais visto de sempre. Com cenários coloridos, coreografias divertidas e canções memoráveis, o Panda e os Caricas estão agora de volta com novas músicas que prometem animar as crianças e preparar um musical de Natal inesquecível», garante a organização.