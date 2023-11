Serviços de saúde e ação social de VRSA ganham novas instalações

Vila Real de Santo António acaba de agregar no mesmo espaço diversos serviços de saúde e ação social, garantindo eficiência no atendimento.

O município de Vila Real de Santo António (VRSA) inaugurou, na passada sexta-feira, dia 17 de novembro, as novas instalações da Divisão de Saúde e Intervenção Social, sitas na Rua Francisco Sá Carneiro (junto à Biblioteca Municipal).

A nova infraestrutura centraliza todos os serviços sociais e de saúde prestados pelo município e garante maior proximidade com os cidadãos, ao proporcionar uma resposta transversal e integrada.

Localizado numa área de fácil acesso e nas proximidades de outros equipamentos coletivos, o espaço irá, assim, acolher o Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social, os Serviços de Habitação e Ação Social e os Serviços do Rendimento Social de Inserção.

Integra, igualmente, as valências do Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes, o Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo do concelho de VRSA, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de VRSA e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).

Em paralelo, agrega o Núcleo de Gestão de Equipamentos de Saúde, ao abrigo da transferência de competências nesta área, que engloba a gestão dos espaços e a promoção da saúde, bem como o Núcleo de Intervenção Psicológica, que presta acompanhamento na área da psicologia, terapia da fala e saúde mental.

A cerimónia de inauguração das novas instalações contou com a presença de Álvaro Araújo, presidente da Câmara Municipal de VRSA, Paulo Neves, vogal executivo do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), Halyna Karuna, delegada de saúde de VRSA, Manuela Gonçalves, vogal do Conselho Clínico e de Saúde do ACES Sotavento, e Rui Hilário, técnico superior do sector de Intervenção Social do Instituto da Segurança Social.

Estiveram também presentes a presidente da Assembleia Municipal de VRSA, Célia Paz, o presidente da Junta de Freguesia de VRSA, Valentim Santos, e presidente da Junta de Freguesia de Monte Gordo, Ricardo Catarino, além das forças de segurança e diversas associações e entidades locais.

O edifício foi nomeado como «Lutgarda Guimarães de Caires» e presta homenagem à escritora, poetisa e ativista portuguesa pelos direitos da mulher e da criança.

Natural de VRSA, dedicou-se a várias causas sociais, nomeadamente o evento «Natal dos Hospitais». Neste mês de novembro, completa-se o 150º aniversário do seu nascimento.