Serviço de Psicologia da UAlg vence prémio da Ordem dos Psicólogos

Serviço recebe não só alunos mas, também, o público em geral.

O Serviço de Psicologia da Universidade do Algarve (UAlg) foi agraciado na passada sexta-feira, dia 9 de Julho, no âmbito das I Jornadas de Psicologia do Algarve, com uma menção honrosa no Prémio de Boas Práticas, atribuído pela Direção Regional do Sul da Ordem dos Psicólogos Portugueses.

O júri realçou, pela voz de Verónica Ferreira, os aspetos que justificam a atribuição do prémio ao Serviço de Psicologia da UAlg: «a resposta à necessidade da comunidade, o leque abrangente de serviços e populações-alvo, a diversidade e parcerias com entidades regionais e, ainda, a preocupação com a demonstração da avaliação da eficácia das suas intervenções».

Sara Bahia, presidente do painel de avaliação, realçou ainda a diversidade e o elevado nível qualitativo das várias candidaturas.

O Serviço de Psicologia da UAlg, que funciona na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, é coordenado pelo professor Sérgio Vieira e tem a particularidade de não só receber alunos universitários mas, também, o público em geral, a preços mais acessíveis. Podem ser consultadas mais informações sobre este serviço aqui.