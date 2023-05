A Santa Casa da Misericórdia de Alvor é o parceiro da EMARP na sua nova campanha solidária, com o objetivo de homenagear os seniores.

Esta semana, a EMARP – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão ativou a campanha solidária de adesão à fatura eletrónica intitulada «Por um Sorriso Sénior», que tem como protagonistas quatro utentes do Lar e Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Alvor.

O objetivo da campanha solidária, com protocolo assinado no passado dia 17 de abril, passa por homenagear os seniores do concelho, promover a importância da melhoria da sua qualidade de vida e incentivar os portimonenses a contribuir para esta causa social através da adesão à fatura eletrónica.

Durante um ano, por cada cliente que adira à fatura eletrónica, será doado um euro à instituição, sendo que o mesmo se aplica aos clientes que adiram à modalidade de pagamento através do débito direto.

A valor angariado destina-se a equipar um espaço para prestação de cuidados fisioterapêuticos, tendo em vista a melhoraria da saúde e qualidade de vida dos utentes do Lar e Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Alvor.

A fisioterapia para idosos é uma ferramenta fundamental para prevenir doenças, melhorar a sua condição física e promover o bem-estar geral da pessoa idosa, contribuindo para uma vida mais feliz.

A campanha vai prolongar-se até ao mês de março de 2024, com divulgação nas redes sociais onde se pretende chamar a atenção para este segmento tão importante da nossa sociedade que merece cuidado e especial atenção.

A adesão à faturação eletrónica e/ou ao débito direto pode ser feita de forma muita simples, através do site, da aplicação, ou de e-mail (geral@emarp.pt).

O anterior protocolo, a favor do projeto de requalificação do parque infantil d’A Catraia totalizou a quantia de 10 151 euros.

A campanha com os seniores da Misericórdia de Alvor contou com a colaboração da GIROMÉDIAS, através da disponibilização de posições na rede de mupis existente no município.