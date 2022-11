A 16ª Semana Gastronómica regressa a São Bartolomeu de Messines, durante 12 dias e com nove restaurantes aderentes.

A Semana Gastronómica está de volta a São Bartolomeu de Messines, desta vez para a sua 16ª edição, entre os dias 30 de novembro e 11 de dezembro.

Organizada pela Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines, a 16ª Semana Gastronómica visa incentivar o consumo de produtos e vinhos locais e contribuir para a dinamização da restauração daquela localidade.

A aderir a esta iniciativa encontram-se os seguintes restaurantes: Café Académico, Casa de Pasto Odília, Churrasqueira Fatinha, O Caixeiro, O Petisco, Pizzaria Dora, Restaurante Gasolinas, Tasca da Zabel e Ti Raquel.

De acordo com Carla Viegas Benedito, presidente da Junta de Freguesia, nesta Semana Gastronómica, «procuramos promover a gastronomia em várias vertentes, preservar a tradição e a identidade da cozinha regional, bem como valorizar a cultura e o património gastronómico».

«As amêndoas, os figos e as alfarrobas são usados na confeção dos doces tão apreciados, como o dom rodrigo, o morgado, os figos cheios, o queijo e trufas de figo acompanhados por um bom medronho da nossa serra», promete.

A sessão de abertura está marcada para a as 19h30 do primeiro dia, na Casa do Povo Messines, com animação garantida e os bilhetes encontram-se à venda no local de abertura e na Junta de Freguesia.